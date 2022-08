Oltre al caro benzina, quello dell'assicurazione auto: in Piemonte +5,7% da inizio anno

rutte notizie per gli automobilisti piemontesi; dopo l'aumento del prezzo della benzina (prima degli interventi 'taglia accise' del Governo), anche il costo dell’Rc auto è tornato a salire.

+5,7 da inizio anno in Piemonte

I dati dell'Osservatorio di Facile.It evidenziano come a luglio, per assicurare un veicolo a quattro ruote in Piemonte occorrevano, in media, 411,15 euro, vale a dire il 5,7% in più rispetto a inizio 2022. Il dato emerge dall’analisi di un campione di oltre 547.000 preventivi e relative quotazioni effettuati in Piemonte e raccolti da Facile.it nel corso dell’ultimo anno.

L’andamento provinciale

Se si confronta la tariffa media dell’Rc auto di luglio con quella di gennaio emerge come l’incremento sia stato rilevato, seppur in misura differente, in tutto il Piemonte, con un’unica eccezione. A guidare la classifica degli incrementi sono, a pari merito, le province di Alessandria ed Asti, aree dove lo scorso mese i valori medi sono saliti del 5,9% rispetto a gennaio 2022 raggiungendo, rispettivamente, 357,62 euro e 353,07 euro; segue, a brevissima distanza, Torino (+5,8%, 441,11 euro). Aumenti inferiori alla media regionale per le province di Biella (+5,4%, 336,78 euro), Novara (+3,2%, 342,56 euro) e Vercelli (+1,2%, 323,43 euro). Chiude la graduatoria piemontese Cuneo, unica provincia in controtendenza e che conserva valori pressocché identici a quelli rilevati a inizio anno (-0,8%, 335,82 euro).

In valori assoluti, a luglio 2022, Torino si è confermata la provincia più costosa della regione, Vercelli la più economica.

La scelta delle garanzie accessorie

Guardando alle garanzie accessorie scelte dagli automobilisti piemontesi in fase di sottoscrizione emerge come, tra coloro che ne hanno inserita una, la più richiesta sia stata l’assistenza stradale, scelta dal 33,05% dei guidatori.