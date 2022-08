San Bartolomeo, il messaggio augurale del parroco per le celebrazioni

Il parroco don Massimo Bottarel, come consuetudine in occasione della patronale, scrive ai villadossolesi un messaggio di auguri. La lettera inizia con un riferimento al periodo della pandemia e della guerra e termina con l'invito a chiedere l'aiuto l'intercessione del santo patrono per avere pace e serenità.

Scrive don Massimo: “Come è cambiato il mondo! Se andiamo con la memoria a 3 anni fa non lo riconosciamo più: dal 2019 abbiamo affrontato 2 anni di pandemia e 6 mesi di guerra! Il mondo non è più quello di prima. Eppure . Se guardiamo all’apostolo Bartolomeo e alla nostra bella chiesa romanica e pensiamo alla profondità della storia che essi rappresentano ci accorgiamo che il mondo è quello di sempre: guerre, pestilenze, atrocità, fame, soprusi dei potenti... E ci accorgiamo di avere bisogno sempre delle stesse cose. Primo: qualcuno che ci salvi dalla malvagità umana.

Gesù non solo ha parole di vita eterna ma anche parole di salvezza terrena: pace, fraternità, disarmo, ... tocca a noi cristiani gridarle ai potenti di questo mondo, tocca a noi cristiani farle circolare tra i popoli- prosegue don Massimo - perché, spesso, i potenti sono sordi a queste parole.

Papa Francesco ha tracciato la via: 'Fratelli tutti', 'Laudato sì' sono due lettere scritte dal papa all’umanità perché si salvi dalla distruzione su questa terra e possa camminare unita verso il cielo.

Invochiamo nella nostra preghiera, per intercessione di san Bartolomeo il dono dello Spirito di Cristo. Buona festa di San Bartolomeo 2022”.

Il programma religioso prevede per domani sabato 27 agosto alle 18.00: la messa nella chiesa di San Bartolomeo con la presenza delle associazioni di Villadossola. Domenica 28 agosto alle 10.30: messa solenne di san Bartolomeo, alle 15.00 vespri solenni e benedizione eucaristica alle 18 Messa. Lunedì 29 agosto alle 10.30 Messa concelebrata dai sacerdoti ossolani alle 12.30 pranzo sotto il tendone della Pro Loco e alle 20.15 solenne processione da san Bartolomeo a Cristo Risorto e benedizione della città.