Alla Sagra della Patata lo scambio giovanile internazionale sulla sicurezza stradale

Si svolgerà lunedì 29 agosto, ore 16.30, alla Sagra della Patata di Montecrestese, l'Evento finale dello Scambio culturale tra giovani da 4 paesi europei coinvolti nell' Erasmus+ “Move to be safe” volto all'educazione dei giovani sui temi della sicurezza stradale.

Trentasei giovani da Italia, Lettonia, Ungheria, Serbia, si sono incontrati nel Vco, a partire dal 31 agosto, per vivere insieme 10 giorni di confronto culturale in lingua inglese. Lo scambio Erasmsus, a titolarità di Vedogiovane, è promosso in rete con Eurodesk Vco, Provincia del Vco, Fondazione Comunitaria del Vco, comuni Fondo Giovani Provincia del Vco, nell'ambito del progetto L'Europa dei giovani.

Lo scambio ha dato l'opportunità ai ragazzi di entrare in contatto con culture diverse e di utilizzare la lingua inglese per confrontarsi su tematiche di interesse giovanile; con particolare riferimento al tema della sicurezza stradale.

I giovani in Erasmus hanno ideato e gestito workshop animativi basati sulla proposta di simulazioni e prodotti di comunicazione sociale utili a sensibilizzare i giovani in tema di sicurezza.

Le attività di confronto interculturale svolte dai ragazzi durante lo scambio Erasmus+ hanno incluso:

Workshop sul consumo di sostanze e il loro abuso;

dibattiti con la metodologia del debate sulla prevenzione dell'uso di droga e alcool tra giovani;

Giochi di simulazione di alcool alla guida

Programma evento finale, in data 29 agosto ore 16.30, presso la Sagra della Patata di Montecrestese

-Saluti iniziali

-Presentazione video e foto diario dello scambio Erasmus

-presentazione materiali di comunicazione sociale sul tema della sicurezza stradale

-stand con simulazioni e attività.



"Si ringrazia l'organizzazione della Sagra della Patata per il supporto all'evento.Azione del progetto “L'Europa dei giovani” sostenuto da Fondazione Comunitaria del Vco, Provincia del Vco, Vedogiovane, per l'introduzione dei giovani alla mobilità in Europa" scrivono i responsabili del progetto.