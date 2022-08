Walsertreffen 2022, Ornavasso cerca giovani volontari

Ornavasso cerca giovani portacolori per il Walsertreffen 2022. Il Comune chiede l'aiuto dei ragazzi, dai 10 anni in su, come alfieri per la sfilata di chiusura dell'evento. “Ogni gruppo che sfilerà -sottolineano dall'amministrazione- sarà infatti preceduto da uno o una dei nostri giovani al quale sarà donato un apposito capo d'abbigliamento da indossare. Chiunque fosse disponibile può compilare e depositare il modulo disponibile online sui canali social del Comune o presso la Segreteria comunale”.

Intanto sono già tantissime le prenotazioni per i pernottamenti della manifestazione che si svolgerà dal 30 settembre al 2 ottobre. Questo del 2022 è il 21mo Walsertreffen, incontro internazionale che dal 1962, con cadenza triennale, rinnova il secolare sodalizio delle comunità Walser dell’arco Alpino, celebrandone cultura, storia e tradizioni. Ornavasso è la terza località italiana che ospita l'evento dopo Gressoney e Alagna. Il momento più spettacolare del raduno sarà domenica 2 ottobre con la sfilata ufficiale dei circa 50 gruppi delle comunità Walser internazionali.