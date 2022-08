Manutenzione e una segnaletica migliore per i sentieri dell’Alpe Veglia

Manutenzione e revisione di quasi tutti i sentieri dell’Alpe Veglia, grazie all'impegno del Cai di Varzo in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola. Gli interventi in corso riguardano soprattutto il miglioramento della segnaletica ed entro fine autunno dovrebbero essere posizionati 30 nuovi pannelli e frecce direzionali.

“Inoltre, grazie ai volontari locali -sottolineano dalle Aree Protette- è stato segnato il percorso per l’Helsenhorn dall’alpe Veglia e sono stati puliti e sistemati i sentieri di accesso al parco, tra cui il Sentiero dei Fiori, in collaborazione con gli operai della Regione Piemonte. Rimane da sistemare l’accesso dalla Bocchetta d’Aurona, una zona critica in quanto al momento è un sentiero che presenta diverse criticità per la percorrenza. Si lavora per renderlo sicuro e praticabile”.

Entro fine ottobre il CAI e l’Ente compileranno una relazione dettagliata con gli interventi effettuati durante l’anno.