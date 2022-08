Una Virtus Villa molto competitiva per il prossimo campionato di Prima

Serata di presentazione per la Virtus Villa 2022-2023 lunedì sera a Domodossola. Il bar La Cadrega ha ospitato giocatori e dirigenti della società virtussina. Una scelta non casuale quella del bar di Beppe Viscomi, ex giocatore e allenatore delle giovanili. Una scelta che conferma anche come Domodossola sia diventata la casa della Virtus, da anni ‘’sfrattata’’ dal suo stadio, il Franco e Felino Poscio, e costretta a giocare al Curotti.

La presentazione ha visto sfilare i giocatori della rosa completata al termine di una campagna acquisti che ha certamente rinforzato la squadra ancora affidata a Daniele Massoni. Nuovi arrivi che fanno della Virtus una delle formazioni da battere del girone A della Prima Categoria.