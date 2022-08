Presentati alla Sagra della Patata gli elaborati dello scambio interculturale 'Move be safe'

Si è svolta lunedì 29 agosto la presentazione finale delle attività dello scambio culturale 'Move be safe' , in corso di svolgimento a Crodo, che vede la partecipazione di 36 ragazzi provenienti da Italia, Ungheria, Serbia e Lettonia.

Tema centrale dell'esperienza è la dipendenza e l'uso di sostanze stupefacenti e alcool. L'argomento è stato trattato nella declinazione della sicurezza stradale e dei comportamenti a rischio.

I ragazzi hanno parlato con grande entusiasmo alla platea della loro esperienza durante lo scambio e hanno cantato la canzone composta durante le attività di gruppo.

"Non è la prima volta che partecipo con un gruppo ad uno scambio in questa zona - spiega Enara, professoressa che accompagna il gruppo lituano - già due anni fa ho avuto modo di accompagnare un altro gruppo di ragazzi a Verbania, in uno scambio organizzato da Francesca Bellomo, e non appena ho visto il bando ho organizzato un gruppo''

''Il bilancio è sempre positivo quando si tratta di scambi culturali giovanili – chiosa Stefano Costa, referente dell'Istituto Agrario Fobelli nel cui convitto sono ospitati i partecipanti – ; i ragazzi si sono confrontati sul tema alcool e droga e lo hanno fatto in lingua inglese migliornado così le loro competenze. È importante per un amministrazione locale dare ai giovani l'opportunità di conoscere altre culture, di ospitare per poi magari partire per uno scambio all'estero da dove possono tornare arricchiti culturalmente".

"La Provincia del Vco è l'ente capofila del progetto Eurodesk – spiega l'assessora alle politiche giovanili Magda Verazzi – ; abbiamo riportato il servizio in provincia e gli abbiamo dato maggiore consistenza. Questo grazie all'apporto dei comuni e alla Fondazione Comunitaria che non ha mai fatto mancare il sostegno. Già nel mese di settembre con Francesca Bellomo, che è colei che si spende sul territorio, metteremo in essere una nuova programmazione in base ai fondi europei".

"I ragazzi si sono confrontatati – racconta Francesca Bellomo - sul tema della sicurezza stradale sempre con attività coinvolgendi e interattive; non sono mancate le gite come ad esempio gli orridi di Uriezzo, Domodossola, Verbania cercando di dar loro un assaggio di quello che è il nostro territorio che hanno apprezzato molto. Lo scambio è stato organizzato con lo Sportello Eurodesk, Erasmus plus, fondazione Vco e i comuni del Fondo Giovani della Provincia del Vco; va ringraziata la Sagra della Patata di Montecrestese che ci ha ospitato per la presentazione".

Per concludere la giornata, prima della cena, i giovani hanno imparato a preparare gli gnocchi sotto la sapiente guida delle volontarie della Sagra della Patata.