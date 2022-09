Nuova tragedia in Vigezzo, morto un cercatore di funghi di 79 anni

E’ finita ancora in tragedia. E’ stato ritrovato in fondo ad un canalone il corpo senza vita del fungiatt di 79 anni di cui si erano perse le tracce nel primo pomeriggio. L’uomo era andato a funghi nei boschi sulle alture di Dissimo, insieme al fratello, poi i due si erano separati.



Il fratello, intorno alle 16, ha allertato i soccorsi non essendo riuscito a ritrovarsi con il famigliare all’ora e nel luogo concordato. Le ricerche (effettuate dal soccorso alpino vigezzino, dal Sagf e dai vigili del fuoco) si son rivelate lunghe e complesse anche perché il 79enne non aveva con sé il telefonino.



Fino al tragico ritrovamento, in fondo ad un canalone, del corpo senza vita dell’anziano.