Bannio, gli appuntamenti di settembre per i 400 anni della Milizia

I festeggiamenti per i 400 anni della Milizia Tradizionale di Bannio continuano in questo settembre con altri interessanti appuntamenti.

Venerdì 2 settembre alle ore 20.45, presso la Sala “G. Mussa” palestra comunale a Bannio, avrà luogo il convegno: “Clero e Vescovi in Valle Anzasca”, relatori della serata Paolo Milani, archivista diocesano, che interverrà su Il clero della Valle Anzasca tra XVII e XIX secolo e Franco Dessilani con un intervento su Bannio e la Valle Anzasca nelle relazioni dei vescovi del ‘600; la serata si preannuncia molto curiosa, alla scoperta di aneddoti e documenti mai letti e inesplorati di questo argomento che ci accompagnano in un viaggio di comprensione degli anni vicini alla nascita della Milizia stessa.

Sabato 3 e domenica 4 settembre a Bannio Anzino ritorna la tradizionale “Festa alpina all’Alpe Soi” a cura del Gruppo Alpini del paese.

Il programma prevede sabato alle ore 19.30 Cena della trippa presso il Ristoro Alpe Soi. (È possibile prenotare al cell. 346 6655800 - 348 2562491).

Domenica invece dalle ore 9 apertura festa con posto di ristoro e bar; alle 11 presso l’Oratorio San Bernardo, la S. Messa solenne e a seguire, processione con la presenza della banda musicale di Bannio e incanto delle offerte

Alle 12.30 distribuzione del rancio alpino con polenta, grigliata e prodotti nostrani per tutti. Pomeriggio in allegria dalle 14.30 con musica, giochi popolari e la corsa campestre giovanile memorial "Matteo Tettone" (partecipanti sino a 14 anni). Durante la giornata sarà presente il Premiato Corpo Musicale di Bannio. In caso ci cattivo tempo si svolgerà solo la parte religiosa del programma.

Sabato 24 Settembre, presso la Sala “G. Mussa” Palestra Comunale a Bannio avrà luogo “Soldati di Cristo, Soldati della Madonna. Ubi militia, ibi nobilitas.” l’ultimo importante appuntamento culturale, la terza giornata di studi, dedicata all’approfondimento delle realtà miliziane di Bannio e Calasca a confronto con altre realtà che uniscono l’aspetto religioso con quello militare; quegli ordini cavallereschi militari che nascono in epoca delle crociate, che esistono ancora oggi e hanno la loro importanza sul territorio nazionale e internazionale. Saranno presenti rappresentati dell’Ordine di Marta e dei Cavalieri del Santo Sepolcro.





La giornata avrà inizio alle ore 9.00 e interverranno: Carlo Fedeli, “Le Militiae Christi, ordini militari e milizietradizionali (Milizie popolari consacrate)”; Angelo Domenico Dell’Oro, “Deus lo vult, l’Ordine del Santo Sepolcro e il servizio a Cristo e alla Madonna”; Massimo Centini, antropologo, “Il verbo con la spada. Santi, combattenti e martiri. La figura del santo militare tra storia e religiosità”; Simone Rolandi, “L’Ordine di Malta in Ossola, ieri e oggi”; Fabrizio Bionda, che illustrerà “Il cerimoniale delle Milizie”; Paolo Pinti, “Ossola armata: antiche armi della milizia”.





Un’opera importante che sta realizzando la Milizia, in questi anni di celebrazione, è stendere per iscritto tutto quello che sino ad oggi è stato tramandato oralmente riguardante il preciso antico cerimoniale che ogni anno, da quattrocento anni, si ripete immutato e identico e produrre un testo che possa raccontare e far comprendere meglio in significato di queste giornate.





Dettagli del programma su www.miliziatradizionalebannio.it









(Credits foto Susy Mezzanotte)