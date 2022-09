Inquinamento treni, l'Ossola spera nella posa delle barriere fonoassorbenti

Ci sono voluti 22 anni per Baveno per veder posare la barriere fonoassorbenti lungo la linea ferroviaria Milano-Domodososla. Barriere che elimineranno i fastidiosi rumori dei numerosi treni in transito.

L’intervento - un investimento di 4 milioni e 900 mila euro – sarà eseguito da Rete Ferroviaria Italiana.

Ma anche in Ossola attendono da quasi 20 anni la posa delle barriere. Qui è nato anni fa un Comitato che lotta contro l’inquinamento acustico dei treninella tratta tra Crevoladossola e Domodossola.

I promotori del Comitato, dopo aver cercato l’aiuto di sindaci e politici, hanno bussato alla porte della Provincia. Poche settimane sono stati ricevuti dal presidente, Alessandro Lana, che ha promesso un interessamento dell’ente provinciale. ‘’Sono tanti anni che chiediamo a Rfi di intervenire visto il notevole aumento di treni lungo la linea. La speranza è che l’azione della Provincia abbia effetti concreti’’ dicono dal Comitato