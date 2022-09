'Romanzi tra le mura' animerà il castello di Vogogna

L'associazione culturale 'Il sogno di Giulietta' ha il piacere di invitarvi alla rassegna letteraria 'Romanzi tra le mura' in programma per domenica 11 settembre (a partire dalle ore 10.30) nei giardini del castello di Vogogna.

Una domenica di fine estate dedicata ad autori locali (Arianna Giannini, Tania Micaela Cordone, Luigi Papanice) e ad autori 'fuori porta' (Valentina Giuliani dalla vicina Svizzera, Erica Gibogini ed Emanuele Martignoni) che ci faranno correre con la fantasia tra i loro romanzi: si spazierà tra quelli storici, i gialli, le commedie noir, il fantasy ed il romantico.

In caso di maltempo si terrà nella sala conferenza del Castello.

Alle 10,30 Arianna Giannini in dialogo con Marco Zullo presenterà 'Ciao io Esco'.

Alle 11,30 saranno presentati i libri fantasi 'Dragon Legacy' di Tania Micaela Cordono che dialogherà con Valentina Ciocca.

Alle 14.30 Valentina Giuliani presenta 'Un gelato, un bacio, una pistola', adialogo con Roberto Roveda.

Alle 15.30 Luigi Papanice detto "The Hawk" presenterà 'Omicidio al Rally' e 'Apate, la dea dell'inganno, a dialogare con l'autore Giuseppe Possa e la voce narrante di Elena Nunziatini.

Alle 16,30 Enrica Giboni presenta 'In Trappola, Ferragosto in giallo sul Lago d'Orta' in dialogo con Gloria Celli.

Alle 17.30 si chiude con Emanuele Martignoni che presenterà il romanzo storico 'Papyrus' a dialogo con Emiliano Pedroni.