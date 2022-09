Trontano, lavori di asfaltatura da Cosasca a Croppo

Sono in corso i lavori di asfaltatura, da parte della Provincia, sulla strada provinciale nel tratto dalla frazione Cosasca a quella del Croppo. Un intervento risolutivo, atteso da tempo.

Da anni per sistemare le buche e l’asfalto sconnesso venivano solo eseguiti rattoppi. Le problematiche erano segnalate da tempo da automobilisti e residenti. I lavori sono eseguiti dall’impresa Guerini di Legnano e subappaltati alla ditta Amigliarini di Crevoladossola.

“Si tratta del residuo di un appalto del 2021 che aveva un importo totale di 500 mila euro - spiega il vicepresidente della Provincia con delega alla viabilità Rino Porini - . L’ultima asfaltatura risaliva al 2010 e non era mai stata fatta una manutenzione risolutiva. La Provincia, grazie all’entrata dei canoni idrici, sta iniziando a respirare. Abbiamo ripreso anche la manutenzione del verde”.

Sul primo tratto già finito si registrano i primi commenti degli abitanti, degli automobilisti e dei ciclisti. “Ora la strada è piacevolmente percorribile senza continui sobbalzi, e anche più sicura per noi – dice un ciclista – ; eravamo sempre a rischio di caduta sulle molteplici e continue buche prima esistenti”. “Abbiamo ora una strade liscia come l’olio – dice un residente - non sentiamo quasi più neanche le macchine transitare. C’è da augurarsi che gli automobilisti tengano comunque in mente i limiti di velocità trattandosi di un centro abitato”.

Nella frazione di Cosasca è stato recentemente installato dal Comune un autovelox fisso per migliorare la sicurezza della circolazione stradale.