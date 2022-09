Le previsioni meteo per il fine settimana

Una profonda circolazione depressionaria ad ovest delle isole britanniche convoglierà flussi umidi da ovest, sudovest in quota con fenomeni precipitativi più diffusi. "Domenica e lunedì - si legge nell'ultimo bolletino meteo di Arpa Piemonte - la depressione rimarrà bloccata nella sua avanzata verso est da un anticiclone africano sul Mediterraneo e pertanto si avrà un miglioramento del tempo"

SABATO 3 SETTEMBRE 2022

Nuvolosità: cielo nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, con locali graduali schiarite nel pomeriggio a partire dalle zone settentrionali e occidentali. Nuvolosità più persistente sul settore meridionale Precipitazioni: diffuse in mattinata su valori deboli o moderati con possibili forti picchi sulle pianure settentrionali; nel pomeriggio fenomeni più limitati ai rilievi alpini. Possibile nuova attivazione di forti temporali in serata sull'Appennino. Zero termico: stazionario sui 3600-3700 m. Venti: deboli localmente moderati occidentali sulle Alpi, venti calmi o deboli da nord sugli altri settori con rinforzi in corrispondenza dei temporali

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022

