“Paese dei bambini in festa” a Vallesone, una giornata per famiglie proposta dalla parrocchia di Domodossola, dall’associazione Gruppo amici di Vallesone e da Nati per leggere. Il programma religioso inizia alle 10.30 con la celebrazione della messa con l'offerta delle candele, al termine distribuzione del pane benedetto di San Gaudenzio e alle 15 i vespri solenni. Per i bambini le proposte sono alle 11.30 bolle di sapone e trucca bimbi, alle 14 letture animate a cura di Nati per leggere Vco, alle 15 laboratorio creativo, alle 16 merenda e a seguire laboratori e baby dance.