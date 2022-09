Entra nel vivo il Raduno Internazionale dello Spazzacamino

Annullata ieri sera la "Notte nera", a causa del maltempo, la trentanovesima edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino ha visto stamane alle 10.30 la tradizionale cerimonia dell’omaggio floreale al Monumento allo Spazzacamino, a Malesco, a cui hanno preso parte moltissimi rüsca, unitamente al sindaco di Malesco Enrico Barbazza: momento che si è svolto sotto una leggera pioggerella che comunque non ha smorzato l’entusiasmo degli spazzacamini. Il Raduno ha visto poi il trasferimento a Re per un pomeriggio in allegria e la partecipazione alla Santa Messa. Stasera, a Santa Maria Maggiore, spazio alle 20 per la festa nel parco di Villa Antonia.

Per domani, domenica 4 settembre, è atteso l’evento clou con alle 10 l’attesissima sfilata degli 800 spazzacamini per le vie del paese e alle 16 il concerto, ancora in Villa Antonia, dei Giovani Musicisti Ossolani diretti da Alberto Lanza.