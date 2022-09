A Druogno si festeggia la Madonna delle Grazie

È ricco il programma di appuntamenti a Druogno per la festa della Madonna delle Grazie. I festeggiamenti sono iniziati ieri sera nell’area coperta antistante la chiesa e proseguiranno fino a lunedì.

Questo il programma odierno: alle 18 Santa Messa prefestiva; alle 19 cena con trippa e Pizza in Piazza; alle 20 Rosario e alle 21 lo spettacolo pirotecnico, seguito dalla serata danzante con “I tiratardi”. Domani, domenica 4 settembre: alle 11 Santa Messa Solenne con presentazione delle offerte; alle 12 pranzo con polentata e prodotti tipici; alle 15 canto del Vespro e processione e a seguire incanto delle offerte, giochi per bambini e apertura ristoro con merenda; alle 18 Santa Messa Vespertina. Infine, lunedì 5 settembre, alle 20.30 la celebrazione della Santa Messa per i defunti.