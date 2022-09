Conto alla rovescia per la Festa dell'Uva di Masera

È pronta a partire, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, la Festa dell'Uva di Masera: la 95esima edizione si svolgerà al campo sportivo dal 7 al 12 settembre.

Si inizia con un appuntamento legato alla tradizione: la rappresentazione in piazza della leggenda di Martino, che con una fune vuole portare, in un periodo di carenza di foraggio, il suo bue a mangiare l'erba del campanile della chiesa.

Poi la festa proseguirà con delle novità. Per il primo anno sarà proposta una camminata enogastronomica per le frazioni del paese con assaggi gastronomici e vinicoli delle eccellenze locali.

Altra novità: domenica 11 non ci sarà per la prima volta la sfilata dei carri. “Abbiamo deciso per una sospensione – spiega la presidente del comitato Arianna Giannini- ; non è stata una decisione presa alla leggera, ma dopo diverse considerazioni: l'affluenza negli ultimi anni era stata bassa e anche la preparazione della sfilata non coinvolgeva più come un tempo tutto il paese, ma poche persone sempre le stesse, che dovevano sobbarcarsi un grande lavoro, quindi non è sembrato giusto riproporla. Non è detto che in futuro venga riproposta, per ora si tratta solo di una sospensione”.

Nel pomeriggio al posto della sfilata ci sarà animazione per bambini, gruppi di ballo e attività organizzate dal comitato in collaborazione con Domobianca che porterà bici elettriche e attrazioni presenti al Lusentino.

Per il paese e al campo sportivo girerà un gruppo dei “Bacan da Masera” vestito con gli abiti tradizionali.

Per gli appuntamenti musicali ci sarà dj Giorgia Mos, poi un tributo a Lucio Battisti e ancora balli con l'orchestra Giorgio Molinari, Massimo Della Bianca e i Vicini di Casa. Per gli appuntamenti sportivi da segnalare la Stramasera, trofeo Aldo Pianta, una gara non competitiva di corsa in montagna. Come tradizione sabato 10 alla sera lo spettacolo pirotecnico e lunedì in chiusura della festa si terrà il palio degli asini .

Dal 9 fino alla chiusura della festa si svolgeranno la fiera ossolana e il mercatino dei prodotti artigianali. Confermata anche per l’edizione 2022 La Canva, lo spazio dedicato alla Top quality delle Eccellenze enogastronomiche ossolane.

“Non è mai facile la ripartenza – dice la presidente d Arianna Giannini - , però abbiamo voluto sfruttare questo stop per una rinascita, rallentare e continuare a migliorarci, fermarci a riflettere su quanto fatto, cercare i punti di forza, Eccoci qua: alla 95esima edizione, con ancora tanti volontari al nostro fianco per sostenerci e rendere possibile tutto ciò. La voglia di andare avanti c’è, il cuore batte sempre più forte per realizzare una festa che dia il giusto lustro al nostro splendido paese e ai produttori e lavoratori della zona”.