Cordoglio in Ossola per la scomparsa di Azzurra Pedroli

Cordoglio in Ossola per la morte di Azzurra Pedroli, scomparsa a 45 anni per un male incurabile.

Persona conosciuta a Domodossola, negli ultimi tempi lavorava presso un'attività al centro commerciale in regione Nosere e aveva collaborato a lungo all'organizzazione dei mercatini del sabato nel centro del capoluogo ossolano. Il padre e la madre, mancata qualche anno fa, hanno gestito per anni lo storico fiorista 'Pollice verde'.

Azzurra Pedroli lascia le figlie Erica e Veronica, il papà Carlo e il fratello Gianmaria. Il funerale si svolgerà lunedì 5 settembre alle ore 11 nella chiesa di Masera.