Ciclismo, Ruga terzo tra gli esordienti nel Biellese

Terzo posto per Alessandro Ruga, quarto posto per Eric Venturini, quinto per Mirko Lucas Maffei : questi i migliori risultati della domenica agonistica del Pedale Ossolano impegnato a Bene Vagienna e Gifflenga.

Nella gara in provincia di Biella, la formazione ossolana ha visto il terzo posto di Ruga nella gara per Esordienti 2° anno. Gara vinta da Paolo Marangon (Junior Team Piemonte); oltre a Ruga il Pedale ha colto il 6° posto con Luca Tartaggia.

Nella gara per Esordienti 1° anno vittoria di Massimo Sava (Costamasnaga), quinto, dicevamo Maffei, 8° Davide Fighetti e 9° Edoardo Ietta.

In terra cuneese, nella prova per allievi, ha vinto Federico Migliavacca del Biassono, mentre il Pedale ha visto il 4° posto di Venturini, il 7° di Samuele Fighetti e l’10° di Manuel Pedretti.