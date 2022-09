Domobianca365, grande successo per Chef in Quota 2022

Una serata indimenticabile. Fatta di piatti e vini eccellenti, di storie e di persone straordinarie, di prodotti ossolani capaci di farsi conoscere e apprezzare per la loro spontanea genuinità e per i sapori ancora veri e naturali. La seconda edizione di “Chef in Quota” l’evento di cucina d’autore organizzato e promosso da Domobianca365 è stata un successo, se possibile, ancora più grande rispetto a quella dello scorso anno, impreziosita dalla presenza dello chef Enrico Bartolini, tre stelle Michelin al Mudec di Milano.

Sulla meravigliosa e suggestiva terrazza del Rifugio Baita Motti a 1300 metri di altezza all’interno del comprensorio di Domobianca365, si sono dati appuntamento i 140 ospiti (le richieste sono state 10 volte tante) che hanno potuto apprezzare la cucina di 8 chef, degustare vini e distillati, vivere un’esperienza unica e contribuire alla raccolta fondi promossa dalla Fondazione Specchio dei Tempi del quotidiano La Stampa per il progetto “Tredicesime dell’Amicizia”.

A fare gli onori di casa Paolo Zanghieri, Presidente di Altair e di Domobianca365, che insieme al suo staff ha voluto questo evento per affermare e sottolineare come la cucina d’autore e la cultura per il fine dining si siano affermati e crescano, anno dopo anno, in Ossola, ormai diventata a tutti gli effetti una “destinazione gourmet”.

Dopo l’aperitivo servito sulla terrazza della Baita Motti, accompagnato dai salumi del Divin Porcello di Masera, dai formaggi della Casera e dai finger food de la Coccinella, dai drink del Bar Portico di Domodossola e dallo Champagne Petite Vallée prodotto in Francia dall’azienda toscana Vallepicciola, è stato il momento di sedersi a tavola.

La sequenza dei piatti, serviti dalla squadra di sala, coordinata da Valerio Beltrami, e abbinati ai vini proposti dai sommelier dell’AIS sezione Verbania, ha incantato i presenti fra cui anche Sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, il Presidente del Distretto Turistico dei Laghi, Francesco Gaiardelli e il noto critico gastronomico Edoardo Raspelli.

Dopo la delicata Tatin di Zucca, gelato al pane nero e fonduta al Bettelmatt firmata da Giorgio Bartolucci dell’Atelier Restaurant di Domodossola, promotore dell’iniziativa, il giovanissimo, solo 22 anni, Norman Berini de Le Vie del Borgo di Toceno ha proposto un’eccellente Battuta di gamberi rossi, burrata e pepe della Val Maggia con crescione di piselli e corallo. Lo chef Stefano Allegranza che fra i primi ha portato la cucina di pesce di qualità in Ossola, ha presentato il Baccalà in oliocottura su patata soffice al cioccolato bianco e verdurine frizzanti al lime, mentre la giovane chef del ristorante Villa Pizzini al Mottarone Sabina Villaraggia ha servito i suoi Cardinali al parmigiano, burro d’alpeggio e tartufo nero. Il momento tanto atteso è arrivato con il Risotto alle rape rosse e salsa gorgonzola “Evoluzione” piatto storico dello chef Enrico Bartolini.

“Lo preparo dai tempi del mio primo ristorante Le Robinie in Oltrepo Pavese – ha spiegato lo chef toscano - e oggi ne presento una versione evoluta con una salsa di noci e una vaporizzazione di noci proposta direttamente al tavolo”.

Ricca di sapore e con una consistenza perfetta la Coda di Manzo laccata con il suo fondo, patate affumicate e funghi di stagione è stato il piatto presentato da Matteo Sormani del ristorante Walser Schtuba di Riale, mentre gli chef pasticceri Andrea Doria e Fabio Tisti hanno chiuso il menù rispettivamente con la Charlotte al pistacchio di Sicilia e vaniglia bourbon con cuore ai lamponi su base di biscotto ossolano e la delicata Piccola Pasticceria.

Al termine in terrazza lo spettacolo pirotecnico ha chiuso una serata di fuochi d’artificio gastronomici.

“Devo ringraziare tutti gli chef e tutto il personale di sala e di Domobianca365 che hanno reso possibile questa meravigliosa serata – ha commentato al termine dell’evento Paolo Zanghieri – così partecipata e così apprezzata dai nostri ospiti. L’Ossola dimostra, con eventi come questo, di aver sviluppato una qualità e una competenza in termini di proposta gastronomica che la proiettano fra le zone emergenti del panorama piemontese e del nord Italia. Come Domobianca365 siamo orgogliosi di aver reso possibile tutto questo, anche per il carattere benefico della serata, e per aver aggiunto un nuovo tassello della crescita della nostra località turistica che ora guarda già al prossimo inverno che sarà ricco di novità e di nuovi appuntamenti per tutti i turisti e gli appassionati della montagna che vorranno venire a farci visita”.

La serata rientra nel calendario di appuntamenti estivi di Domobianca365 che proseguirà il 13 settembre con un evento dedicato al vino, un altro appuntamento gastronomico domese – di cui Domobianca365 è partner – che si svolgerà lunedì 19 settembre al Monte Calvario inserito nel programma del Festival Domosofia 2022.