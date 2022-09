Tutto pronto per la StraMasera, l'evento sportivo della Festa dell'Uva

Anche quest’anno la Festa dell’Uva si colora di sport. Domenica 11 settembre, nel pieno dei festeggiamenti della 95ma edizione della kermesse maserese, ha luogo l’edizione 2022 della StraMasera – Trofeo Memorial Aldo Pianta. Una gara non competitiva che si dipana per 12 km con un dislivello di circa 400 metri ''aperta a tutti gli amanti del running – spiega Denis Pianta , ideatore e organizzatore dell’evento – e di un paese, Masera, che offre degli scorci meravigliosi, ideali per correre gustando un panorama che l’uomo e la natura hanno reso davvero piacevole''.

La partenza della StraMasera avverrà alle ore 9,30 presso gli impianti sportivi del Comune ossolano. La gara compie un giro ad anello che riporta i partecipanti al punto di partenza dopo aver toccato Villa Caselli, l’oratorio di Santa Maria Elisabetta, le frazioni di Veriago, Ranco, Casa Brencio, Cresta e l’aviosuperficie. L’apertura delle iscrizioni e fissata alle 8,00, al costo di 8 euro a partecipante. Sono in palio diversi premi tra cui il trofeo Memorial Aldo Pianta assegnato al gruppo sportivo più numeroso.Oltre agli aspetti sportivi e ambientali, la StraMasera ha pure un risvolto solidale: l’incasso sarà infatti devoluto in beneficenza