Ancora un infortunio sulle montagne del Canton Ticino: cacciatore cade e si ferisce

Ancora un infortunio sulle montagne del Canton Ticino. Questa mattina poco prima delle 9 in zona Bosco di Negrina, nel territorio di Biasca, stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire un cacciatore svizzero di 72 anni, domiciliato nel Bellinzonese, è rimasto vittima di una caduta.

Sul posto, allertati dall'uomo, sono intervenuti i soccorritori della Rega, che dopo averlo recuperato e prestato le prime cure lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. In base a una prima valutazione medica il 72enne ha riportato una grave ferita a una gamba.