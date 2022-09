Miniskyrace per i più piccoli a Domodossola

Giovedì 8 settembre l’Atletica Avis Ossolana organizza in Piazza Mercato a Domodossola 3 mini camminate per bambini dai 5 agli 11 anni. L'iniziativa si svolge nell'ambito dei Mondiali di Skyrunning in programma in Ossola.

Il programma prevede il ritrovo alle 16 con partenza alle 17, con tre diverse lunghezze in base all'età dei bambini partecipanti. L'iscrizione è gratuita e a tutti i partecipanti sarà donato un omaggio a ricordo della manifestazione.

Dopo la Miniskyrace ci sarà la presentazione delle Nazionali che da venerdì parteciperanno alla tre giorni di gare valide per il titolo mondiale a San Domenico, Formazza e Bognanco.