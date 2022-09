Premosello, festeggiamenti all'alpe Lut lo scorso fine settimana

Buon successo il 3 e il 4 settembre per la festa all'alpe Lut. Il programma è iniziato sabato con un buon numero di partecipanti alla camminata partita nel pomeriggio per raggiungere l'alpe Lut e terminata con il ritorno a Premosello intorno alle 23. Nella serata di sabato dalle 21 alle 24 in occasione della festa è stata illuminata la croce dell'alpe Lut.

Domenica 4 settembre la giornata di sole ha permesso una partecipazione di persone numerosa, al mattino nell’area adiacente il Santuario dell’Alpe Lut, c'è stata la celebrazione della messa da parte di don Ezio Rametti, presenti anche rappresentanti degli Alpini e dell’Anpi e del gruppo Muratori San Giulio di Premosello che supportano il consorzio Montano nell'organizzazione della festa.

La manifestazione è proseguita con il pranzo presso l’area feste del rifugio gestito dal Consorzio montano e con un pomeriggio in allegria concluso con l'estrazione di premi offerti dalla Bovere grantiti di Premosello, dal comitato di Lut e da altri sponsor e da privati. Durante la festa è stato distribuito un libretto sulla Chiesetta curato dalla Parrocchia di Premosello, dal gruppo muratori San Giulio e dal comitato restauri Lut. Il ricavato servirà per i lavori di manutenzione ordinaria dell'edificio.