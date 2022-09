Elezioni, parte da Il Maggiore la campagna di Italia Sovrana e Popolare

Partita, dal dehor del centro eventi “Il Maggiore”, la campagna elettorale di Italia Sovrana e Popolare con la presentazione del candidato locale Mattia Bianchi – “cervello in fuga”, docente universitario in Spagna – capolista nel collegio uninominale per la Camera Piemonte 2.

“Non abbiamo nulla a che fare col sovranismo – ha esordito – rivendichiamo il recupero della sovranità, l’uscita dell’Italia non solo dalla Nato ma anche dall’Unione europea ma anche dall’Organizzazione mondiale della sanità. Siamo per un’economia multipolare, per la ripresa dei rapporti economici dell’Italia con la Russia, i russi sono nostri fratelli. Siamo contrari all’egemonia degli Stati uniti nell’Occidente. Distinzioni come destra e sinistra non ci appartengono, sono categorie del passato. Lo testimonia, con coraggio, il nostro alleato Marco Rizzo che con la sua presenza in Italia Sovrana e Popolare smentisce a collocazione data ad Ancora Italia a destra, liquidata come fascista e razzista. Una definizione offensiva per la mia storia famigliare, per mia moglie e i mei figli. La lotta di classe aveva un senso quando c’erano i padroni, le piccole e medie imprese che oggi stanno sparendo. Sopravvive il capitalismo di stato, quello dei grandi gruppi come Enel ed Eni”. Ad unire Rizzo a Bianchi c’è anche la battaglia contro i vaccini: “Un’imposizione inutile, in Spagna dove i vaccini non sono mai stati obbligatori non ci sono stati i morti di Covid dell’Italia”.