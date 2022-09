Premosello, la minoranza: “Sbagliati gli aumenti delle tariffe di mense scolastiche e scuolabus”

“In questi giorni le famiglie premosellesi, che hanno figli in procinto di iniziare le scuole elementari e medie, sono disorientate e preoccupate per gli aumenti delle tariffe mense scolastiche e scuolabus” lo scrive in un comunicato inviato agli organi d'informazione il gruppo di minoranza rappresentato dalla Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago.

Prosegue la minoranza: “Voci, che ci giungono, sostengono che la situazione drammatica dei conti del nostro Comune (che presumibilmente continuano a peggiorare!) e le norme collegate alla redazione del relativo piano di risanamento, avrebbero imposto queste misure fortemente impattanti: noi riteniamo che queste affermazioni non corrispondano al vero!

E’ opportuno ricordare che nell’anno 2019, la percentuale di copertura dei costi per i due servizi alle famiglie risultava già superiore alla percentuale minima di copertura imposta dalla norma per enti soggetti a piano di riequilibrio.

Recenti studi, suggeriscono, di evitare elevati aumenti delle tariffe dei servizi a domanda individuale che siano abbinati, nell’ambito della predisposizione delle misure di risanamento, ad aumenti delle aliquote dei tributi (IMU,TARI,IRPEF) in quanto questo provoca un impatto fortemente negativo sulle famiglie con conseguente diminuzione dei fruitori dei servizi e, dunque, mancato raggiungimento della copertura dei costi e rischio concreto di eliminazione dei servizi!

In buona sostanza, con l’introduzione delle nuove tariffe 2022, non solo si sono superati i limiti imposti dalla legge e la copertura dei costi registrati nel 2019, addirittura con le attuali tariffe applicate si supereranno i costi sostenuti dal Comune di Premosello-Chiovenda determinando un avanzo per il nostro comune!

Capiamo che si debba fare cassa, riteniamo però che il buonsenso e la situazione economica attuale e registrata nel recente passato (caro bollette,inflazione, caro vita in generale) impongano di evitare di mettere le mani nelle tasche delle famiglie! C’erano e ci sono alternative agli aumenti a carico delle famiglie? Per noi c’erano e ci sono! La maggioranza poteva e doveva valutare con attenzione le implicazioni che questo aumento delle tariffe avrebbe causato!

Il reperimento delle risorse che si intende effettuare utilizzando i servizi mensa scolastica e scuolabus poteva avvenire, nell’immediatezza , secondo noi nel seguente modo: riduzione delle spese per consulenze esterne collegate alla RISS i cui costi risultano essere di varie migliaia di Euro mensili; interventi ulteriori sulle indennità dei responsabili di procedimento dei vari uffici.

Inoltre, come abbiamo avuto modo di ripetere più volte, si poteva e si doveva procedere in maniera più decisa con le procedure necessarie per l’esternalizzazione della RISS.

La RISS è, tutt’oggi, una questione tutt’altro che affrontata , tanto meno risolta e tenuta in ombra dalla maggioranza: il basso numero di posti occupati (mediamente circa 60 a fronte di 79 posti disponibili) rischiano di portare veramente nel 'baratro' il nostro ente nel prossimo futuro e senza avere il 'paracadute' del piano di riequilibrio finanziario!

Il cosiddetto 'buco' di bilancio continua ad aumentare inesorabilmente dal novembre 2020!

Per noi le famiglie rappresentano effettivamente il nucleo sociale alla base di una comunità: vessare le famiglie, utilizzando la situazione di bilancio, significa minare nel profondo la coesione sociale!

Erano necessari gli aumenti per racimolare pochissime migliaia di euro?assolutamente no!”

Così in una nota stampa il gruppo consiliare Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago.