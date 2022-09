Nuovo casting rivolto ai bambini per il nuovo film di Giorgio Diritti

Le persone che hanno già mandato la candidatura o hanno partecipato alle precedenti selezioni non devono riproporsi e verranno contattate nei prossimi giorniSi cercano ancora comparse minorenni per il film "Lubo"per la regia di Giorgio Diritti, prodotto da Indiana Production, le cui riprese si svolgeranno nella provincia del Verbano Cusio Ossola a partire dai primi di ottobre per un mese circa. La ricerca è rivolta a bambini e bambine di tutte le età, residenti in tali località, anche neonati di pochi mesi.

Il film è ambientato in varie epoche storiche del passato, pertanto verrà fatta dopo il casting una selezione in base alle caratteristiche di ogni candidato/a più adatte alle singole epoche.

L'appuntamento per il casting in presenza sarà il giorno 10 settembre 2022, dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle ore 17.00, a Verbania presso via Via G.F.B. Riemann 5/A (parcheggio auto consigliato presso Penny Market).

I minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o persona che ne fa le veci. Prima di recarsi al casting I genitori dei bambini/e interessati dovrebbero compilare questo modulo di raccolta dati: https://forms.gle/ d83vwone9n6JZCyz8

Le persone che hanno già mandato la candidatura o hanno partecipato alle precedenti selezioni non devono riproporsi e verranno contattate nei prossimi giorni. Le persone che verranno selezionate, dopo il casting, saranno poi ricontattate per una prova costume e per le riprese, che potrebbero consistere in una o più giornate lavorative nel periodo.

Per il lavoro è prevista regolare retribuzione. Per info lubocomparse@gmail.com