Sul Lago Maggiore il compleanno per i 50 anni della Nike

Martedì 6 settembre Nike, il brand di abbigliamento sportivo più famoso al mondo, ha compiuto 50 anni. E la sua branca italiana è arrivata sul lago Maggiore, a Baveno, con un evento dedicato ai manager e dipendenti per una giornata di sport e festeggiamenti. Simultaneamente, in tutte le principali città europee, le filiali del vecchio continente hanno festeggiato con eventi dedicati all'anniversario.

“È un enorme privilegio per tutto il team di Ovest Destination poter collaborare con un brand internazionale e famoso come Nike”, ha dichiarato Gianfranco Ercolano, titolare dell’agenzia.

Per gli oltre 150 partecipanti, la giornata era articolata in due momenti: durante la mattinata, pres- so l’Aquadventure Park di Baveno, le 10 squadre hanno avuto modo di cimentarsi in tutte le attivi- tà disponibili. Dai percorsi sospesi all’arrampicata, dal tiro al bersaglio al paintball. Il pomeriggio, invece, presso l’Hotel Splendid, facente parte del gruppo Zacchera Hotels, i maggiori rappresen- tanti di Nike Italia hanno provato il Sup nel lago, lo yoga nel parco oltre ad una visita alle isole Borromee. Grandi ospiti tra cui Materazzi e Matteo Pessina, capitano del Monza Calcio, a rappresentare le icone del “vecchio” sport e i nuovi idoli.