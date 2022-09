Fai, visite guidate al santuario Madonna della Guardia di Ornavasso

Visite guidate al Santuario Madonna della Guardia di Ornavasso promosse dal Fai del Vco. Sono in programma sabato 10 settembre (dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30). Turni di visita per gruppi al massimo di 10 persone, non è richiesta la prenotazione e il contributo minimo da versare è di 5 euro. Ingresso a via al Boden ad Ornavasso.

Ricordiamo che il santuario della Madonna della Guardia di Ornavasso partecipa all'11ma edizione Luogo del Cuore Fai 2022 ed è possibile votare sul sito del Fondo per l'Ambiente Italiano fino al 15 dicembre.