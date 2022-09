Corsa in montagna, appuntamento con la Cheggio-Andolla

Torna la gara di corsa in montagna in alta Valle Antrona. Si corre domenica 11 settembre la 31a edizione della Cheggio - Andolla. Un percorso impegnativo per il quale resiste ancora il record siglato da Claudio Galeazzi negli Anni Novanta, con 33 minuti e 20 secondi. La partenza della corsa è alle 9,15 da Cheggio, poi via verso i 2 mila metri del rifugio Andolla, dove poi è prevista la messa e la tradizionale festa settembrina.