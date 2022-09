Corso per volontari del 118 a Macugnaga. Lo organizzano le ambulanze di Macugnaga e della valle Anzasca. L'iniziativa partirà dal 4 ottobre e si terrà il martedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.30 alla Kongresshaus.

Inclusa nel corso l’ abilitazione all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Per adesioni è possibile contattare l’ambulanza di Macugnaga o i volontari per l’ambulanza comunitaria della valle Anzasca (numeri sulla locandina in allegato).