Al via la Coppa Piemonte di Seconda e Terza Categoria

In questo fine settimana inizierà la fase provinciale della Coppa Piemonte/Valle d'Aosta di Seconda e Terza categoria gestita dalla Delegazione VCO. Sono 11 le squadre ai nastri di partenza che succederanno a Gravellona S. Pietro, detentrice del titolo, che non potrà difendere il titolo in quanto promossa in Prima Categoria: Armeno, Bagnella, Casale Corte Cerro, Cireggio, Crodo, Esio, Fondotoce, Pregliese, Pro Vigezzo, Virtus Crusinallo, Voluntas Suna. Vi è da segnalare la prima partecipazione assoluta del Crodo e della neo affiliata Esio.

Le 11 partecipanti sono state suddivise in due quadrangolari ed un triangolare e si affronteranno con la formula "all'italiana". Il sorteggio ha determinato questi gironi della fase eliminatoria (in ordine di estrazione): Girone A Casale Corte Cerro, Cireggio, Pregliese, Armeno; Girone B Voluntas Suna, Esio, Crodo, Bagnella Calcio 1972; Girone C Fondotoce, Virtus Crusinallo, Pro Vigezzo. Al termine delle giornate di gara si qualificheranno per le semifinali (gara unica) la prima classificata di ogni girone, e la migliore seconda dei quadrangolari.

Il programma della prima giornata è aperto da una sfida del girone A Pregliese-Cireggio (sabato 10 settembre ore 20:30). Nello stesso girone è in programma Armeno-Casale Corte Cerro. Per il girone B scenderanno in campo Crodo-Bagnella e Voluntas Suna-Esio. Infine il girone C vede un solo match in programma: Pro Vigezzo-Virtus Crusinallo. Tutte queste sfide si giocheranno domenica con avvio alle ore 15:00.