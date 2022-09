Una giornata dedicata ai Celti al Castello di Vogogna

Si terrà domenica 18 settembre dalle 10 alle 17 presso i giardini del Castello di Vogogna la giornata legata alla cultura dei celti.

L'animazione didattica accompagnerà i visitatori alla scoperta della vita quotidiana dell'antico popolo e verrà illustrato come montavano gli accampamenti, come vestivano e come producevano i tessuti.

I laboratori sono curati dall'Associazione Labarum Bagauda Teuta Laevi che ha lo scopo di far conoscere la storia, la cultura e la civiltà dei Celti dell'area Cisalpina tramite la ricostruzione, le attività didattiche e laboratoriali.

Nelle sale del Castello sarà possibile visitare la mostra 'Nel mondo dei Celti, l'Ossola preromana e la testa di Dresio'