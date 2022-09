Quando parliamo di elettrovalvole parliamo di un qualcosa molto importante perché parliamo di un dispositivo elettromeccanico che fa parte del circuito idraulico che riesce a generare un campo magnetico che a sua volta riesce ad azionare un solenoide per poi controllare il flusso di un fluido.

Una prima cosa da dire da di un argomento così complesso e che non bisogna fare confusione tra le elettrovalvole di cui stiamo parlando e le valvole Elettro comandate che hanno un sistema di azionamento elettrico che spesso e volentieri può essere anche dissociato dalla valvola stessa

Un'altra cosa molto interessante da dire rispetto ad un'elettrovalvola è che ha un unico blocco e soprattutto l'elettrovalvola sono molto più compatte delle valvole

Quando non siamo esperti nel settore non è facile scegliere quale può essere una elettrovalvola più adatta alle nostre esigenze perché bisognerà considerare il tipo di fluido che deve essere utilizzato in base a questo scegliere il materiale

Una scelta che bisognava fare per esempio è quella tra elettrovalvole normalmente aperte e si chiudono quando sono alimentati elettricamente e quelle normalmente chiuse che si aprono quando siamo sempre alimentate elettricamente

Esistono poi le elettrovalvole ad azionamento diretto che non hanno bisogno di una differenza di pressione per mettersi in moto, ma il consumo energetico molto più alto ed è per questo che bisogna stare attenti in questa scelta

Mentre poi esistono le elettrovalvole servoassistite che vengono utilizzate per applicazioni ad alta portata e possono essere usate solo qualora un fluido scorre sempre in una direzione

E in linea generale visto che l'argomento come dicevano molto tecnico bisogna semplicemente sapere che le stesse servono a impedire o consentire il flusso di un gas o un liquido e quindi servono per aprire o chiudere un circuito e quindi per miscelare gas e liquidi

Le applicazioni delle elettrovalvole sono molteplici

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte le elettrovalvole hanno varie applicazioni possiamo fare un esempio del settore agricolo dove vengono utilizzate negli impianti di irrigazione e che permettono di generare un grande risparmio idrico e se ci pensiamo bene è un tema fondamentale in questo periodo storico di grande siccità e dopo appunto i raccolti sono a rischio e nel settore agricolo bisogna attuare delle politiche di risparmio da questo punto di vista

E sempre per quanto riguarda le varie applicazioni potremmo fare come un esempio di utilizzarle per dei sistemi di protezione contro la sovrapressione e quindi alle valvole per i sistemi antincendio e quindi anche qui parliamo di un argomento assolutamente fondamentale

Per quanto riguarda il prezzo si può andare tra i 20 e i €300 e tutto ciò naturalmente dipenderà dal loro diametro e fermo restando che chi può veramente scegliere una elettrovalvola è un esperto nel settore e prendiamo come esempio un idraulico che in base all'utilizzo che bisogna fare sa quale può essere più adatta.

Ma tanto siccome ci sono varie imprese che le vendono trovare una qualche offerta che risulta davvero molto conveniente non è per niente impossibile.