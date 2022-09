Oggi vogliamo andare a vedere cosa sono i necrologi perché riteniamo sua importante visto che fanno parte di una tradizione antica che inizia al tempo degli antichi romani e quindi è bene approfondire questo argomento.

Innanzitutto ricordiamo che il necrologio è semplicemente un annuncio della morte di una persona che spesso è stampato su un giornale di carta Ma negli ultimi anni è anche pubblicato on-line visto che il mondo del web ha molta importanza anche in queste cose pratiche.

All'interno dei necrologi spesso possiamo trovare informazioni sulla vita della persona ma anche un elenco di familiari che ancora sono vivi o tutte le informazioni relative al funerale, alla cerimonia funebre e alle visite e quindi capire cos'è un necrologio può essere importante perché nel momento in cui scriviamo un necrologio o per una persona cara sappiamo come muoverci o la stessa cosa se ne scriviamo uno per noi stessi o uno che troviamo sul giornale.

Innanzitutto la parola ha origine nel latino e dalla parola obitus che significa letteralmente andare verso proprio morte e quindi il termine obit era anche francese nell'antichità che significa cadere e morire mentre il suffisso ha significato di solito appartenente o connesso a.

Bisogna però sapere quella che è la differenza tra un necrologio e un avviso di morte per non fare confusione perché comunque è vero che ci sono i risvegli anzi Però ci sono anche delle differenze significative soprattutto relativamente al fatto che Il necrologio spesso risulta più lungo dell' avviso di morte, visto che all'interno sono condivise anche dalle informazioni biografiche e soprattutto non deve per forza essere stampato quando la persona è morta, mentre l'avviso di morte afferma i fatti senza dare informazioni dettagliate sulla vita del defunto e quindi spesso non più breve e viene utilizzato infatti per modificare i beni ai creditori e ai beneficiari.

Inoltre gli avvisi di morte possono essere collegati sia agli annunci che ai necrologi.

Scopi principali dei necrologi

Lo scopo principale di un necrologio è molto semplice da capire perché è semplicemente quello di onorare la persona che non c'è più informare la comunità della sua dipartita.

All'interno si possono anche scrivere come dicevamo prima informazioni relative al funerale alle visite che possono fare parenti o amici e per quanto riguarda la stampa che viene usato anche il web per diffonderlo e quindi ci riferiamo ai giornali on-line Però possono essere anche stampati sui giornali locali e nazionali.

Per quanto riguarda i consigli su come scrivere questo annuncio possiamo dire che ovviamente Bisogna personalizzarlo però ci sono alcuni suggerimenti che possono essere utili come per esempio la necessità di includere un riepilogo dei momenti significativi della vita del defunto, ma anche un elenco degli altri familiari che ancora sono vivi nonché mettere una foto se c'è questo desiderio ma anche condividere i dettagli relativi al funerale alla commemorazione o entrambe le cose.

Di base quindi un necrologio viene pubblicato come non c'è il decesso di una persona e quindi serve anche per comunicare tutte le informazioni necessarie. Oltre al fatto che crea una registrazione pubblica sulla persona che non c'è più ma anche altri particolari sulla sua vita