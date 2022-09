Prima di parlare dell’ urna cineraria marmo dobbiamo riferirci alla cremazione di un proprio defunto che è una scelta molto difficile ma che a volte non è dovuta alla volontà di chi sapeva di morire e ha fatto questa scelta per la sua cultura, ma al fatto che purtroppo i costi di un funerale sono levati ed è un problema che molte persone si trovano a vivere specialmente in questo momento storico che dal punto di vista economico non è assolutamente facile per molte persone.

Quindi magari muore un familiare improvvisamente e quindi non siamo preparati e questo significa che non solo dobbiamo affrontare l'aspetto emotivo devastante che ci destabilizza ma dobbiamo occuparci anche di chiamare un'agenzia di onoranze funebri per un funerale che però dovrà essere più economico possibile perché magari abbiamo problemi monetari.

Diciamo anche che la cremazione viene scelta appunto per un discorso economico però in base ai materiali scelti e alle dimensioni non sempre è un'ottima idea dal punto di vista monetario.

Ma comunque ricordiamo intanto che le ceneri dei defunti sono custodite dentro queste urne cinerarie che hanno una funzione di contenimento perché bisogna evitare di disperdere le ceneri perché la legge non lo consente e quindi in questo caso il vaso viene sigillato.

L’ urna cineraria però dovrà rispettare determinate regole nel senso che deve consentire in maniera inequivocabile l'identificazione della persona morta riportando gli estremi anagrafici nonché il materiale nel quale è stata prodotta e che dovrà essere il più resistente possibile e questo viene specificato in una circolare del Ministero della Sanità del 1993.

Però a differenza dei feretri non abbiamo uno spessore minimo specificato come regola e quindi può essere anche sottile per agevolare il trasporto.

Nella maggior parte dei casi comunque materiali con i quali si realizzano le urne sono porcellana, rame, alluminio, zinco, Alabastro, legno marmo ,mentre per quanto riguarda le forme sono circolari e chiuse un coperchio e quindi risultano simili ai vasi biconici etruschi che sono tantissimi.

Dimensioni e prezzo

Per quanto riguarda le dimensioni delle urne cinerarie possiamo dire che dovrebbero essere mediamente comprese, anche se poi ci possono essere le variabili tra 270 e 280 mm di altezza per 185 circa mm di diametro.

Mentre se parliamo di quella a forma di libro saranno un po' più grandi però ricordiamo anche che ci sono soluzioni diverse per le urne perché abbiamo anche quella a forma di quadro con un formato ancora diverso però sono tutti i particolari tecnici per i quali la cosa migliore è parlare con l'impresario dell'agenzia delle onoranze funebri perché egli, una volta che conosce la nostra storia, può dirci qual è la soluzione migliore per le nostre esigenze anche il nostro budget fermo restando che a volte ci possono essere delle modalità di pagamento rateizzabili.

Parlando dei prezzi possiamo dire che variano in base alla combinazione tra forma dimensione e materiale ma generalmente se vogliamo parlare del Marmo che è il materiale protagonista di questo articolo possiamo specificare che quello sintetico ha un costo che oscilla mediamente verso le €500, mentre quello di Carrara costa un po' di più cioè circa 600