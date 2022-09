Mondiali skyrunning: l'americano Demoor vince l'oro della Rampigada, secondo l'ossolano Ugazio. FOTO

E' cominciato alla grande il Mondiale di Sky Running in Ossola. Oggi pomeriggio la prima gara, la Rampigada Vertical che ha assegnato i primi titoli iridati. A trionfare in campo maschile lo statunitense Joseph Demoor, che ha chiuso in 37'07''83. Medaglia d'argento per il fuoriclasse di casa Marcello Ugazio, staccato di meno di cinque secondi.

Terzo gradino del podio per l'altro azzurro Alex Oberbacher in 37'24''86, quarto Armin Larch e quinto il francese Vincent Loustau. Tra le donne successo per la svizzera Maude Mathys, che ha chiuso la sua fatica in 40'50''49 ed ha preceduto la francese Christel Dewalle e l'altra rossocrociata Alessandra Schmid.