Concerto per la Belle Arti, sabato “Il mito dell’America”

Ultimo appuntamento della stagione per il ciclo “Concerti per la Belle Arti” a Santa Maria Maggiore. Sabato 10 settembre alle ore 21 il duo pianistico Renata Sacchi e Roberto Bassa presenterà al Teatro Comunale di Santa Maria Maggiore “Il mito dell’America”, storie, memorie, suoni e immagini per ricordare l’emigrazione vigezzina in America.

Gli appuntamenti della rassegna musicale sono promossi in collaborazione con l’Associazione Culturale Carlo Ravasenga di Orcesco. L’associazione collabora e sostiene da quasi 20 anni le attività della Scuola attraverso eventi musicali, per un lungo periodo ospitati nella Pinacoteca, legati a mostre e momenti di attività della stessa. Nei progetti futuri, al ritorno nella nuova bella sede, sono previsti percorsi tematici che si leghino in maniera sempre più forte a temi artistici passati e presenti, che siano di valorizzazione del patrimonio vigezzino, ma anche ossolano più in generale.