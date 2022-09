Vco Tricolore chiede di fermare guerra e sanzioni contro la Russia

Stop alla guerra ed alle sanzioni. È l'appello di Vco Tricolore, l'associazione di cui fanno parte diversi ex di Fratelli d'Italia.

"Non siamo filo putiniani, lo diciamo subito per evitare fraintendimenti e chiacchiere inutili- le parole in conferenza stampa di Luigi Songa e Federica Pozzi- ma non si può far finta di niente ed insistere in queste scelte che stanno portando l'Europa e l'Italia in un vicolo cieco. Non possiamo fare gli ipocristi: stiamo inviando armi ad una parte coinvolta nel conflitto, ma quello che vogliamo evidenziare è il boomerang di queste sanzioni alla Russia, che hanno avuto un effetto contrario a quanto auspicato da chi le ha volute".

"Siamo preoccupati per l'autunno e l'inverno: ci sono, in base alle stime di Confartigianato, decine di migliaia di imprese ed aziende che in Piemonte rischiano di chiudere o di avere un contraccolpo enorme. Per questo abbiamo firmato, come Vco Tricolore, un manifesto per cambiare lo status quo: bisogna agire subito prima che sia troppo tardi" concludono Pozzi e Songa.