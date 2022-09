S'inaugura a Locarno la mostra di Emilio Balli "Scoprire il mondo con lo sguardo di un viaggiatore dell’Ottocento"

Un omaggio al fondatore del museo di Locarno

Questa mostra intende onorare Emilio Balli, fondatore del Museo di Locarno e intrepido viaggiatore, che fu una figura chiave della cultura nel Locarnese a cavallo tra il XIX e il XX secolo. L’opera dello studioso Emilio Balli riunisce in una felice sintesi l’attenzione per la realtà locale e per quella universale.

I discendenti di Emilio Balli hanno conservato le sue collezioni. Dal 1997 si impegnano per valorizzarne la figura.

Questa esposizione si innesta su progetti che coinvolgono il Dipartimento di geografia e dell’ambiente dell’Università di Ginevra e il Museo di Valmaggia di Cevio.

Il viaggio intorno al mondo

Nel 1878-1879 Emilio Balli partecipò a uno dei primi viaggi intorno al mondo organizzato da una società di studiosi e turisti europei. Il viaggio prese inizio a Marsiglia il 1° agosto 1878 con la nave Junon della ditta Fraissinet. A seguito di difficoltà finanziarie dell’organizzatore il viaggio fu interrotto a New York. Emilio Balli, in compagnia dell’amico ginevrino Alfred Bertrand, proseguì per conto suo visitando il Nord America, attraversando il Pacifico, per giungere in Giappone, Cina e India. Tornò a casa dopo circa 14 mesi attraverso il Mar Rosso e il canale di Suez, facendo tappa ad Alessandria d’Egitto, Napoli ed attraccando infine a Marsiglia il 27 settembre 1879. Le fotografie, i cui originali sono conservati in album, e gli oggetti esposti, ricordano alcune tappe del viaggio offrendo uno sguardo sul mondo di un viaggiatore europeo, nostro conterraneo, nel XIX secolo.

L’esposizione di una scelta di fotografie del viaggio intorno al mondo vuole risvegliare meraviglia e curiosità, tornando in un certo senso alle origini del museo: si possono ammirare, nelle accurate immagini d’epoca, luoghi lontani, mete turistiche, che oggi si presentano profondamente trasformate. Inoltre la mostra è un’occasione per ricordare il mecenatismo e l’approccio multidisciplinare che hanno caratterizzato la fondazione del museo di Locarno.