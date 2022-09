Per 'Cinema in festa' al Corso 'Spiderman no way home' a prezzo speciale

In occasione della prima edizione di 'Cinema in Festa' dal 18 al 22 settembre al Cinema Corso di Domodossola si potrà vedere 'Spiderman no way home' in versione estesa con contenuti inediti ad un prezzo di 3.50 euro.

Saranno previsti anche sconti su bibite, pop corn e tanto altro.

La festa del cinema è una manifestazione nazionale che nasce da una cooperazione tra Anica, Anec, Fondazione David di Donatello e del Ministero della cultura, ispirandosi a ciò che avviene in francia per la Fête du Cinéma ed è stato presentato in occasione del 79esimo Festival del Cinema di Venezia dal ministro Franceschini.