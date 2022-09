Studenti in calo anche nel Vco

Al via l'anno scolastico anche nel Vco, provincia che quest'anno vede tra i banchi 356 studenti in meno: gli iscritti sono 18.220, contro i 18.576 dell'anno scorso. Un trend che rispecchia quello nazionale: sono infatti in diminuzione in tutta la Penisola gli studenti iscritti ai corsi di studi 2022-23.

Per quanto riguarda i numeri, gli istituti superiori registrano un saldo negativo di 67 alunni, scesi a 7171. Alle medie sono 40 in meno, da 3.880 ai 3.840 di quest'anno. Nel Vco le elementari sono quelle dove gli studenti sono diminuiti maggiormente con un calo di 191 bambini, passati da 5.512 a 5.321. Alle materne si passa da 1.946 iscritti a 1.888 (-58).

Quest'anno i docenti impegnati nel Vco saranno in totale 2.292: 852 per le superiori, 523 per le medie, 684 per le elementari e 233 per le scuole dell'infanzia.