Il cannobiese Cristian Minoggio vince il mondiale di Skyultra

Il trionfo del leone di Cannobio. Cristian Minoggio ha scritto la pagina più bella della sua carriera: è lui il nuovo campione mondiale SkyUltra. Ha vinto infatti la Bettelmatt Sky Ultra, inserita nella rassegna iridata in Ossola. Sui 61 kilometri in alta Valle Formazza, con più di 3000 metri di dislivello positivo, partenza ed arrivo a Valdo e tanti passaggi spettacolari e difficoltosi, su tutti quello al Rifugio 3 A, non ha davvero avuto rivali.

Minoggio ha volato: ha chiuso in 5h 28'24'', staccando di oltre mezzora il secondo classificato, il canguro australiano Blake Turner. Terzo gradino del podio e bronzo per l''iberico Alejandro Major: quarto il cerco Thomas Macecek e quinto l'altro azzurro Luca Arrigoni.

In campo femminile il titolo mondiale è rimasto nel nostro Paese grazie alla grande gara di Giuditta Turini, prima in 6h 49'35''. A farle compagnia sul podio la coppia spagnola formata da Gemma Arenas e Sandra Sevillano: ai piedi del podio l'altra azzurra Giulia Saggin e la ceca Lara Stalzerova.