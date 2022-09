Preioni: “Anche il Vco beneficerà del riparto del fondo a sostegno della locazione”

Anche il Verbano-Cusio-Ossola potrà beneficiare della ripartizione dei 25 milioni del Fondo nazionale a sostegno della locazione privata deliberata questa mattina dall’assessore leghista alla Casa. In particolare, i comuni capofila sono stati individuati in Verbania, Domodossola e Omegna.



“La dimostrazione di come questa maggioranza di cui la Lega è la prima forza - dichiara il leghista Alberto Preioni - abbia a cuore la difesa di un diritto inalienabile qual è quello della casa, anche e soprattutto per chi non può accedere alla residenzialità pubblica. Queste risorse, che sono cresciute di 4 milioni rispetto allo scorso anno, permetteranno di aiutare le famiglie del Piemonte e del Vco a pagare l’affitto e ad affrontare un autunno particolarmente difficile, considerati i continui aumenti dei costi energetici. Un riparto di risorse statali che rappresenta solo il primo atto di una politica ben più ampia che il nostro assessore leghista alla Casa sta elaborando per contrastare i rincari in bolletta e per difendere le fasce più deboli delle nostre comunità”.