Roulette: origini, regole e varianti del gioco

I giochi da sala sono molteplici e da decenni scrivono pagine di storia del settore dell’intrattenimento. Non c’è bisogno di recarsi fino a Las Vegas, infatti, per sapere come funziona una roulette: si tratta di un’attrazione divenuta popolare anche per mezzo della letteratura e del cinema, il nome stesso del gioco è entrato ormai nel linguaggio comune. La roulette è paragonabile ad una lotteria, ad un gioco ad estrazione, in cui è la fortuna a fare la differenza, piuttosto che una qualsiasi abilità da parte dei partecipanti. Alla fin fine lo svolgimento di una partita si rivela anche piuttosto lineare, eppure ancora oggi in tanti si spremono le meningi nel tentativo di individuare una combinazione di numeri che possa risultare più vincente di altre.

La paternità della roulette viene attribuita generalmente a Blaise Pascal, noto matematico e filosofo del XVII secolo. Ad onor del vero, la sua intenzione non era quella dar vita a un punto di riferimento per l’intrattenimento da sala: furono i suoi esperimenti sul moto perpetuo a portarlo a realizzare un macchinario che si sarebbe poi trasformato nella moderna roulette. Già in passato si erano visti qua e là dei giochi che facevano uso delle ruote presso gli antichi greci e romani, ma nessuno aveva mai ottenuto la stessa popolarità della roulette, presentata ufficialmente solo nel 1716, in Francia.

La roulette classica è composta da un disco rotante lungo il perimetro del quale sono presenti 37 settori associati ad altrettanti numeri, suddivisi tra rossi e neri. L’unica eccezione è rappresentata dal numero 0, la cui casella è verde. Il croupier è colui che lancia la pallina e avvia la ruota, seguendo poche, ma importantissime regole, seguendo ad esempio specifiche direzioni o agendo a partire dal quadrante in cui si trovava l’ultimo numero fortunato. Il settore sul quale si fermerà giocoforza la pallina premierà l’eventuale giocatore che lo aveva comunicato anzitempo piazzando una puntata.

Niente di particolarmente trascendentale, insomma. Nella roulette tutto è dovuto al caso e forse è proprio questo il motivo per il quale funge da “deus ex machina” nei film a tema casinò, quando la trama impone di stravolgere nel bene o nel male la vita di alcuni personaggi. La complessità della storia del gioco fa comunque da contraltare alla sua semplicità: in origine, infatti, i numeri erano 38, ma è stata la versione francese con 37 ad andare da subito per la maggiore. Sono stati i giocatori statunitensi ad immettere nuovamente quel numero in più, ma le caratteristiche della roulette americana si estendono anche ad alcune variazioni nelle regole. Ad esempio non sono contemplati gli annunci (serie 5/8, orfanelli ecc.) e non è possibile applicare la regola dell’en prison, che congela le puntate quando esce lo 0.

Un’altra tipologia di roulette è quella inglese: anche qui la regola dell’en prison non è prevista ed è richiesta la presenza di un unico croupier, mentre nell’originale francese ne sono presenti ben 3. Sebbene la roulette francese sia la più diffusa, tra i tavoli virtuali è la variante americana ad essere maggiormente proposta. La ragione è facilmente intuibile: con la presenza di un numero in più, le chance di vittoria per i giocatori si assottigliano. Chissà se Pascal avrebbe mai immaginato così tante conseguenze al suo esperimento quando mosse per primo quella ruota…