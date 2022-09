Inaugurato il nuovo percorso culturale dedicato a Carlo Fornara

E' stata un successo l'inaugurazione del nuovo percorso "Tra i paesaggi di Carlo Fornara", inaugurato ufficialmente sabato pomeriggio. E lo si è visto già dall'interesse che il progetto ha suscitato nei minuti prima dell'inaugurazione vera e propria, quando decine di persone si sono date appuntamento davanti alla scuola di Belle Arti. Proprio alla Rossetti Valentini era previsto il ritrovo, alle 17.

Il sindaco Claudio Cottini ha posto l'accento su questo luogo simbolo, la scuola di Belle Arti, presieduta da Bruno Testori, appunto: "E' un'istituzione vigezzina, chiediamo a tutti di starci vicino in questo momento di rilancio, stiamo ultimando i lavori di ristrutturazione dell'edificio". Anche il Comune di Craveggia ha partecipato alla realizzazione dell'itinerario dedicato a Fornara.

"E' stato un nostro grande pittore, era di Prestinone" ha evidenziato il sindaco Paolo Giovanola. Quattro chilometri e mezzo di lunghezza; un dislivello di 110 metri e un tempo di camminata di 2 ore circa (pause escluse). Sono questi, in sintesi, i numeri del nuovo percorso “"Tra i paesaggi di Carlo Fornara”, promosso dalla Fondazione Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, curato da Chiara Besana e sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del progetto "Val Vigezzo. La Valle dei Pittori".

L’itinerario collega Santa Maria Maggiore con Prestinone di Craveggia ed è tutto dedicato ai paesaggi di Carlo Fornara, visti con gli occhi del pittore nato proprio a Prestinone nel 1871.

Il nuovo percorso è stato inaugurato oggi pomeriggio e prevede 11 tappe. L’itinerario è fruibile tutto l’anno, si snoda su strade secondarie o pedonali e accompagna ciascun visitatore in un viaggio suggestivo tra i paesaggi di oggi e quelli di ieri dipinti “en plein air”. I dieci pannelli lungo il tragitto permettono, inoltre, di approfondire alcuni aspetti delle opere e del pensiero del famoso artista vigezzino. Insomma, l’occasione per un nuovo modo per ammirare i paesaggi della valle dei pittori, guidati dallo sguardo di uno degli esponenti più amati della scuola di pittura vigezzina: Carlo Fornara.

Maggiori informazioni su: www.santamariamaggiore.info; oppure www.fondazionerossettivalentini.it