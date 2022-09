Con Angsa una stanza sensoriale per i bambini affetti da autismo

È la raccolta fondi che Angsa Vco ha attivato nei mesi scorsi per sostenere il Progetto Pulcini e realizzare presso la propria sede una stanza multisensoriale. Per raccogliere le risorse ha chiesto il supporto di “Una goccia nel mare”, associazione senza scopo di lucro che si occupa di raccogliere donazioni per le organizzazioni o le persone bisognose di tutto il mondo. Grazie alla campagna sono stati raccolti 8.250 franchi che hanno così permesso di sostenere le attività di Angsa VCo.

Il Progetto Pulcini si è realizzato questa estate: ogni anno Angsa Vco organizza un centro estivo dedicati ai bambini dai 4 ai 7 anni con diagnosi di spettro autistico con attività idonee e divertenti come piscina, laboratori, piccole gite sul territorio, per occupare i bambini dopo la fine della scuola.

Queste attività, oltre a essere indispensabili per la continuità del loro percorso di crescita e sviluppo, sono anche un sollievo per le famiglie con la pausa dalle attività scolastiche.

L’altro importante progetto su cui Angsa Vco sta lavorando è la realizzazione della stanza Snoezelen: si tratta di un ambiente multisensoriale progettato per il benessere prodotto dalla stimolazione controllata dei cinque sensi al fine di sviluppare la percezione di coloro che manifestano disturbi neurocomportamentali. Il progetto è in corso d’opera e la stanza sarà realizzata presso la sede di Angsa Vco con materiali che possano fornire stimoli di tipo sensoriale come luci, colori, suoni, odori, vibrazioni, oscillazioni, etc. Questo spazio è molto importante per le persone affette da autismo, soprattutto per i bimbi e i ragazzi, poiché proprio grazie alle sue caratteristiche e agli stimoli sensoriali, permette di “calmare” e ristabilire l’equilibrio psicoemotivo quando le persone entrano in uno stato di agitazione o manifestano comportamenti problematici a causa di una sovrastimolazione esterna e un eccessivo carico di tensione.

Questa stanza sarà di grande aiuto soprattutto per i bambini, che ancora non sono in grado di controllare le proprie emozioni, e che qui troveranno uno spazio e un’esperienza adatta al raggiungimento del benessere psicofisico.