Al Calvario il concerto per la festa Santissimo Crocefisso

Si concluderà con il tradizionale concerto la festa patronale del Santuario del SS. Crocifisso al S. Monte Calvario di Domodossola, che si terrà Domenica 18 settembre con inizio alle ore 21.

Nel Santuario del SS. Crocifisso, nell’ambito della stagione artistica 2022 della Cappella Musicale del S. Monte Calvario ed in apertura della rassegna “I concerti d’autunno 2022”, il violoncellista Andrea Pecelli e la clavicembalista Federica Zoppis proporranno l’esecuzione integrale delle Sonate per violoncello e basso continuo di Antonio Vivaldi (1678-1741).

Andrea Pecelli, dopo essersi formato come violoncellista con il M° R. Filippini al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e aver suonato in alcune delle principali orchestre italiane (RAI di Torino, Accademia di S. Cecilia di Roma, Orchestra di Brescia e Bergamo, Orchestra da camera di Mantova) si è dedicato, dagli anni 2000, alla direzione attraverso la creazione e la concertazione dell’Orchestra da Camera di Domodossola, dell’Orchestra d’Archi e dell’Orchestra Sinfonica del Liceo “P. Gobetti” di Omegna, dei Solisti del Sacro Monte Calvario e, come ideale approdo, dell’Ensemble Pecelli. Accanto all’attività di direttore affianca quella di camerista (in duo con la pianista Federica Zoppis, in trio con il flautista Marco Rainelli) e quella di docente, in quanto titolare della cattedra di violoncello e musica d’insieme al Liceo “P. Gobetti” di Omegna (1° classificato al concorso nazionale docenti 2016).

Federica Zoppis si forma presso il Conservatorio di Milano sotto la guida di M. Borciani, approfondendo il repertorio clavicembalistico e la pratica del basso continuo con L. Bertani e G. Cerasoli. Come clavicembalista collabora con l’Orchestra da Camera di Domodossola, i Solisti della Cappella Musicale del S. Monte Calvario, l’Ensemble Pecelli. Con la compagnia milanese “La Dual Band” si esibisce presso teatri e festival in Italia e all’estero, tra cui Blue Note di Milano, Teatro Elfo Puccini, Teatro Menotti, Il Cielo sotto Milano, Festival du Theatre di Estagel. Svolge un’intensa attività cameristica (con Andrea Pecelli, Marco Rainelli, Letizia Zoppis) e didattica (Accademia del Teatro alla Scala, AMAmusica-Arizzano, SuoniAMO-Domodossola, scuole pubbliche primarie e secondarie).

L’attività concertistica della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario è sostenuta dall’Istituto della Carità – Padri Rosminiani, dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva Naturale Speciale Regionale del S. Monte Calvario, dalla Parrocchia di Calice, con la Fondazione Comunitaria del VCO , la Fondazione CRT e la Città di Domodossola.