Elezioni: scintille tra Montani e Delmastro sul confronto Letta e Meloni

Sui social sono scintille tra Lega e Fdi. "Brutto segnale per il centrodestra, odore di inciucio ??? Non ci posso crede!!!", sono le parole di senatore della Lega, Enrico Montani, ora candidato ·alla Camera, che commenta la sfida elettorale tra Giorgia Meloni, leader di Fdi e il segretario dem, Enrico Letta, di ieri al Corriere della Sera.

Frase che non è passata inosservata al deputato meloniano Andrea Delmastro: "Non ti preoccupare: Noi non governeremo mai con Pd e M5Stelle. Noi non lo abbiamo mai fatto, noi non lo facciamo, noi non lo faremo mai". Controreplica di Montani: "Andrea Delmastro speriamo!! Dicevano cosi anche i 5 stelle...".