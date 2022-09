Un successo la 'Scuola d'estate' delle Bagnolini

Si è conclusa con grande successo la settimana dedicata alla scuola d'estate dell’istituto Bagnolini di Villadossola.

Sono stati oltre 130 gli iscritti provenienti da tutti i Comuni che fanno parte dell’istituto comprensivo che hanno partecipato al progetto finanziato attraverso Pon (Programma operativo nazionale) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo sociale Europeo. La realizzazione è stata anche possibile grazie al sostegno dei Comuni che hanno messo a disposizione gli scuolabus per gli spostamenti.

Bambini e ragazzi hanno trascorso intere giornate all'aria aperta sperimentando attività anche mai provate prima, scoprendo bellissimi luoghi del nostro territorio e imparando divertendosi! Con il laboratorio "Mani in Arte" hanno scoperto il mondo dell'arte, lavorando la creta, l'argilla ma hanno anche visitato il museo del paesaggio di Verbania e l'isola Madre con una gita in battello. Con il laboratorio "Cibo e dintorni" invece hanno appreso le diverse culture attraverso la conoscenza del cibo. I bambini hanno visitato un supermercato per apprendere importanti nozioni sui cibi, hanno camminato sulla via dei torchi e dei mulini e hanno partecipato ad attività di cucina anche in un negozio equo solidale.

Con il laboratorio "Connessione verde" spazio alla natura: costruzione di una compostiera a scuola e lavoro di semina e raccolta di patate negli orti ossolani.

Con il laboratorio "Borghi sostenibili" i bambini si sono avvicinati al mondo delle erbe officinali, hanno cucinato la pizza in un antichissimo forno e sono stati anche piccoli archeologi.

Un gruppo si è anche dedicato allo sport: dalla pallavolo al tennis, passando per il nuoto e la mountain bike senza perdersi il divertimento del parco avventura.

I ragazzi della secondaria hanno invece camminato e camminato tra le valli ossolane scoprendo anche una miniera d'oro e imparando le regole stradali al parco di Druogno.